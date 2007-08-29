Добкін залюбки зустрівся б з Тимошенко

Харків. 29 серпня. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН із задоволенням зустрівся б з Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це пише «Мережа екстреного повідомлення» з посиланням на телеканал АТВ/К.

«Можливо, у неформальній обстановці я із задоволенням би зустрівся з Юлією Володимирівною ТИМОШЕНКО. Вона достатньо приваблива жінка і дуже розумний співрозмовник», - наводить слова М.ДОБКІНА «МЕП».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО перебуватиме у Харкові.

У програмі візиту відсутні офіційні зустрічі з владою Харкова.

Напередодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила про необхідність усунення з посади М.ДОБКІНА.

«Знаєте, для всіх таких мерів, як ДОБКІН і ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, є тільки один рецепт. Потрібно приводити нову Верховну раду. Нова Верховна рада, там, де є більшість, може оголошувати дострокові вибори мерів. І там ми дуже серйозно «почистимо» країну від мерів, які себе скомпрометували і займаються махінаціями з землею, які корумповані до мозку кісток», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що процедура зміни мерів обох столиць займе 2-3 місяці.

«І буквально, ну скільки там? Два-три місяці потрібно щоб почистити від мерів, які не приймають громаду України», - зазначила лідер БЮТ.