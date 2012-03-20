Театральне мистецтво на Харківщині отримає новий поштовх до розвитку - Добкін

Харків. 20 березня. УНІАН. Театральне мистецтво на Харківщині отримає новий поштовх до розвитку.

Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН. Свої думки про перспективи в галузі культкри краю губернатор висловив під час урочистостей з нагоди Міжнародного дня театру, які пройшли в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка.

Звертаючись до присутніх, М.ДОБКІН зазначив: «Сьогодні в цьому залі зібралися представники мистецтва, якому вже не одна тисяча років. Тут зібралися люди, які володіють унікальним даром перевтілення та оволодіння людськими умами. Наш національний театр - це наша гордість, це те, що помітно виділяє нас серед інших народів і дає право пишатися великими іменами режисерів та акторів. Упевнений, що і наш рідний Харків вписав своє ім`я в історію українського театру. Імена таких колоритних особистостей, як Марія Заньковецька, Лесь Курбас, Леонід Тарабаринов, Наталя Ужвій та багатьох інших, вписані золотими літерами в театральну історію нашої держави».

Губернатор привітав митців з професійним святом і побажав «аншлагів не тільки в Харкові, але і під час гастролей за межами нашого міста і держави».

В ході урочистих заходів керівники міста й області вручили директору театру ім. Т. Г. Шевченка Маргариті СААКЯН нагороду «Аншлаг року». Ця нагорода, заснована ХОДА та міською радою, відтепер буде щорічно вручатися за найкращі досягнення в театральній сфері. Крім того, артистці-солістці, провідному майстру ХНАТОБ ім. Н. В. Лисенко Лілії КУТІЩЕВІЙ було вручено свідоцтво про присвоєння звання «Заслужений артист України».

Як зазначається в повідомленні, у ході святкового концерту, який пройшов у ХАТОБі нагоди Міжнародного дня театру, всі творчі колективи області презентували свої досягнення, а в глядацькому залі зібралися ті співробітники театру, які завжди залишаються за лаштунками - монтажери, освітлювачі, костюмери, гримери. Без їхньої роботи була б неможливою будь-яка вистава, адже не даремно говорять, що театр починається з вішалки, але, як правило, ці люди завжди залишаються в тіні. В ході урочистостей вони змогли поглянути на результат своєї роботи, а також праці всього творчого колективу очима глядача, побачити спектакль таким, яким бачать його гості з глядацького залу.

За словами губернатора, розвиток театральної сфери - це важлива складова просування культури в цілому, тому на Харківщині запланована активна робота в цьому напрямку.

«Це був наш перший крок у роботі з театрами, але ми на цьому зупинятися не будемо. Цей концерт стане основою для проведення регулярних «капусників», на які ми будемо запрошувати творчі колективи всіх театрів незалежно від їх форми власності - державні вони чи ні», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, найближчий такий «капусник» за попередніми розрахунками відбудеться у вересні. А на 2013 рік у Харківській області заплановано Фестиваль театрів, на якому блиснути своїми талантами зможуть усі театри не лише Харківщини, а й України в цілому.