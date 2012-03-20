Театральне мистецтво на Харківщині отримає новий поштовх до розвитку - Добкін
Пройшли урочистості до Дня театру
Харків. 20 березня. УНІАН. Театральне мистецтво на Харківщині отримає новий поштовх до розвитку.
Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН. Свої думки про перспективи в галузі культкри краю губернатор висловив під час урочистостей з нагоди Міжнародного дня театру, які пройшли в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка.
Звертаючись до присутніх, М.ДОБКІН зазначив: «Сьогодні в цьому залі зібралися представники мистецтва, якому вже не одна тисяча років. Тут зібралися люди, які володіють унікальним даром перевтілення та оволодіння людськими умами. Наш національний театр - це наша гордість, це те, що помітно виділяє нас серед інших народів і дає право пишатися великими іменами режисерів та акторів. Упевнений, що і наш рідний Харків вписав своє ім`я в історію українського театру. Імена таких колоритних особистостей, як Марія Заньковецька, Лесь Курбас, Леонід Тарабаринов, Наталя Ужвій та багатьох інших, вписані золотими літерами в театральну історію нашої держави».
Губернатор привітав митців з професійним святом і побажав «аншлагів не тільки в Харкові, але і під час гастролей за межами нашого міста і держави».
В ході урочистих заходів керівники міста й області вручили директору театру ім. Т. Г. Шевченка Маргариті СААКЯН нагороду «Аншлаг року». Ця нагорода, заснована ХОДА та міською радою, відтепер буде щорічно вручатися за найкращі досягнення в театральній сфері. Крім того, артистці-солістці, провідному майстру ХНАТОБ ім. Н. В. Лисенко Лілії КУТІЩЕВІЙ було вручено свідоцтво про присвоєння звання «Заслужений артист України».
Як зазначається в повідомленні, у ході святкового концерту, який пройшов у ХАТОБі нагоди Міжнародного дня театру, всі творчі колективи області презентували свої досягнення, а в глядацькому залі зібралися ті співробітники театру, які завжди залишаються за лаштунками - монтажери, освітлювачі, костюмери, гримери. Без їхньої роботи була б неможливою будь-яка вистава, адже не даремно говорять, що театр починається з вішалки, але, як правило, ці люди завжди залишаються в тіні. В ході урочистостей вони змогли поглянути на результат своєї роботи, а також праці всього творчого колективу очима глядача, побачити спектакль таким, яким бачать його гості з глядацького залу.
За словами губернатора, розвиток театральної сфери - це важлива складова просування культури в цілому, тому на Харківщині запланована активна робота в цьому напрямку.
«Це був наш перший крок у роботі з театрами, але ми на цьому зупинятися не будемо. Цей концерт стане основою для проведення регулярних «капусників», на які ми будемо запрошувати творчі колективи всіх театрів незалежно від їх форми власності - державні вони чи ні», - сказав М.ДОБКІН.
За його словами, найближчий такий «капусник» за попередніми розрахунками відбудеться у вересні. А на 2013 рік у Харківській області заплановано Фестиваль театрів, на якому блиснути своїми талантами зможуть усі театри не лише Харківщини, а й України в цілому.