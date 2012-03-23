На Харківщині протягом доби внаслідок пожеж загинуло троє осіб

Харків. 23 березня. УНІАН. На Харківщині протягом доби внаслідок пожеж у оселях загинуло троє осіб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області.

Так, 22 березня близько 10:00 сталася пожежа в одному з приватних будинків у селі Нова Гнилиця Чугуївського району. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 60 кв. метрів – горіли домашні речі, перекриття, стіни та дах будинку. Під час гасіння загоряння бійці МНС виявили обгоріле тіло власника будинку, чоловіка 1940 року народження.

Крім цього, пожежа в одному з приватних будинків у селищі Печеніги сталася 22 березня близько 20:40. Внаслідок пожежі загинув чоловік 1961 р. н. – син власниці будинку. Загоряння було ліквідоване о 21:50.

Ще одна пожежа, внаслідок якої загинула жінка 1918 р. н., сталася 22 березня близько 14:00 в Харкові в житловому 12-поверховому будинку по в’їзду Тарасівському.

Причини пожеж з’ясовуються.