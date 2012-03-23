До Дня Перемоги інвалідам війни збільшать розмір одноразової допомоги

Харків. 23 березня. УНІАН. Одноразова допомога інвалідам війни до Дня Перемоги буде збільшена.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні в ході спілкування з відвідувачами Близнюківського територіального центру соціального обслуговування губернатор Михайло ДОБКІН розповів людям про соціальні ініціативи, які впроваджуються Президентом України.

Він повідомив, що додатково до передбаченого бюджетом 2012 року збільшення пенсій інвалідам війни буде підвищено одноразову допомогу до Дня Перемоги. В залежності від групи інвалідності вона становитиме від 1720 до 2200 гривень – удвічі більше, ніж минулого року.

Розмір доплати до пенсій для різних категорій учасників війни повинен у травні зрости від 30 до 50%, пенсія членів сімей померлих інвалідів війни в травні-грудні цього року зросте в середньому на 119 грн. З 1 травня цього року пенсіонери, які вийшли на пенсію до 2008 року, мають отримувати додатково в середньому по 100 грн.

Починаючи з липня нинішнього року, інваліди та пенсіонери, які проживають у малозабезпечених сім`ях, мають додатково отримати по 168 грн. Таким чином, допомога буде підвищена для них до 100% прожиткового мінімуму, поінформував М.ДОБКІН.