Під час ДТП на Харківщині загинув майор міліції

Харків. 25 березня. УНІАН. Під час дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині загинув майор міліції.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося 25 березня близько 18.00 на автошляху неподалік села Мурафа у Краснокутському районі.

За її даними, 43-річний водій автомобіля Део Ланос, оперуповноважений обласної міліції, рухаючись у напрямку райцентру Красний Кут, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на залізне дорожнє огородження.

Від отриманих тілесних ушкоджень водій помер на місці події. Провадиться слідство.