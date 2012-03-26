Під час ДТП на Харківщині загинув майор міліції
15:23, 26 березня 2012Харьків
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Аварія поблизу Мурафи
Харків. 25 березня. УНІАН. Під час дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині загинув майор міліції.
Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося 25 березня близько 18.00 на автошляху неподалік села Мурафа у Краснокутському районі.
За її даними, 43-річний водій автомобіля Део Ланос, оперуповноважений обласної міліції, рухаючись у напрямку райцентру Красний Кут, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на залізне дорожнє огородження.
Від отриманих тілесних ушкоджень водій помер на місці події. Провадиться слідство.
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