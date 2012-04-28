Обвинувачення забезпечить дотримання прав Тимошенко - Калита

Харків. 28 квітня. УНІАН. Обвинувачення вживатиме всі передбачені законом заходи для забезпечення права екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко щодо участі її у судовому процесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це зявила на брифінгу державний обвинувач Вікторія Калита, підсумовуючи сьогоднішнє засідання Київського райсуду суду у справі Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

«Державними обвинувачами вживатимуться всі передбачені законом заходи для того, щоб права Тимошенко щодо участі її в судовому розгляді справи були додержані», - сказала В.Калита.

Говорячи про рішення суду перенести розгляд справи на 21 травня, В.Калита зазначила, що державними обвинувачами був зроблений запит до Качаніської колонії «щодо надання інформації про стан здоров’я Тимошенко та можливість участі у розгляді справи».

«Відповідно до наданої відповіді з Качанівської колонії, у звязку з тим, що Тимошенко двічі відмовилася від проведення обстеження, медична комісія порушила питання щодо надання додаткового часу упродовж двох тижнів, як зазначено у відповіді, для можливості надання такого висновку», - сказала В.Калита.

«Враховуючи зазначене, а також те, що Тимошенко було подано заяву про відкладення судового розкладу справи, сьогодні судовий розгляд зазначеної справи відкладено», - зазначила В.Калита.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київський районний суд Харкова відклав розгляд справи екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Під час суду захист висунув клопотання про необхідність не відкладати, а призупинити розгляд справи до повного одужання Ю.Тимошенко. Водночас, підтримавши колег, адвокат Андрій Кожем’якін зажадав «повного закриття справи за відсутністю складу злочину». «Я вважаю справу незаконною», - заявив він.

У свою чергу, представник державного обвинувачення Віктор Лобач у своєму виступі на суду заявив, що обвинувачення не має заперечень і «вважає за можливе відкласти розгляд справи».

Суд постановив «вважати неможливим» розгляд справи Ю.Тимошенко без її участі і призначив наступне засідання на 10 годину ранку 21 травня.