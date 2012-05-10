На кінофестиваль до Харкова прибули Ален Делон та Мілен Демонжо

00:07, 10 травня 2012
Харьків
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Візьмуть участь у відкритті фестивалю

Харків. 10 травня. УНІАН. До Харкова прибули почесні французькі гості IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень».

Ален Делон Мілен Демонжо 9.05.2012 Аеропорт

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, 9 травня увечері літак з делегацією з Франції на чолі з кінозіркою, Почесним Президентом Фестивалю Мілен Демонжо, французьким кіноактором Аленом Делоном приземлитвся у Міжнародному аеропорту «Харків».

Сьогодні вони візьмуть участь у відкритті фестивалю.

На знімку: Мілен Демонжо та Ален Делон в харківському аеропорту, 9 травня.

Фото прес-служби ХОДА

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