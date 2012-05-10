На кінофестиваль до Харкова прибули Ален Делон та Мілен Демонжо
00:07, 10 травня 2012Харьків
0 0
Візьмуть участь у відкритті фестивалю
Харків. 10 травня. УНІАН. До Харкова прибули почесні французькі гості IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень».
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, 9 травня увечері літак з делегацією з Франції на чолі з кінозіркою, Почесним Президентом Фестивалю Мілен Демонжо, французьким кіноактором Аленом Делоном приземлитвся у Міжнародному аеропорту «Харків».
Сьогодні вони візьмуть участь у відкритті фестивалю.
На знімку: Мілен Демонжо та Ален Делон в харківському аеропорту, 9 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter