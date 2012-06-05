Добкін заявляє про готовність максимально сприяти опозиції у виборчій кампанії

Харків. 5 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін виступив з ініціативою надати опозиції максимально можливе сприяння для проведення в регіоні чесних парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів про те, наскільки комфортно губернатор почувається за відсутності в харківському телевізійному ефірі опозиційних телеканалів.

За словами М.Добкіна свою ініціативу він висловив під час зустрічі з головою Харківського обласного відділення Національної спілки журналістів України Олександром Голубом, на якій обговорювалися, зокрема, питання висвітлення у ЗМІ майбутніх виборів до Верховної ради України.

Губернатор наголосив, що для проведення по-справжньому чесних і відкритих виборів необхідне об`єднання зусиль преси і влади.

«Виборча кампанія не полягає в одному тільки дні голосування, важливий весь процес і дотримання всієї процедури. Ми готові надати опозиції всі законні можливості, включаючи повне право на вільне проведення мітингів і зустрічей з виборцями, у тому числі і в сільських населених пунктах, де часто питання впирається в наявність відповідного приміщення, - сказав М.Добкін.

За його словами, лише в такому випадку можна буде уникнути спекуляцій на тему нерівних умов для різних політичних сил.

«Також необхідно надати додаткові можливості для появи опозиції у засобах масової інформації, і тут нам потрібна ваша допомога», - звернувся М.Добкін до журналістів.

«Я би хотів, - сказав керівник області, - щоб це відбувалося не тільки з нашої ініціативи, але щоб журналістське співтовариство також відстежувало це питання і виключало всі можливі спекуляції щодо того, що хтось не може отримати ефіру».

«Нам потрібно знайти взаєморозуміння, тому що влада і ЗМІ плечем до плеча мають зробити так, щоб у парламент потрапили саме ті, кого на Харківщині хочуть підтримати. Ми в цьому максимально зацікавлені», - наголосив М.Добкін.