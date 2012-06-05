Мілен Демонжо засудила «необдуману поведінку» Алена Делона

Харків. 6 червня. УНІАН. Французька актриса, Почесний президент кінофестивалю «Харьковская сирень» Мілен Демонжо засудила необдуману, як вона називає, поведінку популярного актора Алена Делона, котрий вимагає від влади Харкова припинити винищення бродячих собак.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, свою позицію і ставлення до проблеми бездомних тварин М.Демонжо висловила у листі на ім`я голови Харківської ОДА Михайла Добкіна.

У прес-службі зазначили, що таким чином М.Демонжо відреагувала на листа французької кіноактриси Бріжит Бардо на адресу мера Харкова з приводу ставлення до бродячих собак, якого, за повідомленням іноземних ЗМІ, пітримав А.Делон.

На думку М.Демонжо, абсолютно неприпустимо висувати які-небудь звинувачення, не вникнувши в реальну ситуацію. Кінозірка нагадала, що й сама бере участь у діяльності низки організацій, які виступають за права тварин.



У письмовому зверненні М.Демонжо до М.Добкіна зокрема говориться: «Я звертаюся до Вас, щоб висловити своє глибоке засудження легковажної і необдуманої поведінки мого товариша по акторській професії Алена Делона. Вам відома моя любов до тварин, моя боротьба, метою якої є недопущення їх страждань, і я хотіла би повторити Вам, що у Франції я беру участь в діяльності Товариства захисту тварин (SPA), Фонду Бріжит Бардо та Фонду допомоги тваринам».

«Про що б не йшлося, - зазначає у своєму в листі М.Демонжо, - я б ніколи не дозволила собі вимовити жодного слова, не вникнувши і не перевіривши ще раз ту інформацію, яка до мене потрапляє. Мене дивує, коли хтось дозволяє собі з такою легковажністю вдаватися до звинувачень, не з`ясувавши їхньої суті і не думаючи про те, що ці звинувачення можуть бути особливо серйозними, коли вони позбавлені підстав і віддалені від реальної дійсності. Становище бездомних собак є тяжким всюди... Не тільки у вас, в Україні. І різні асоціації у взаємодії з міською владою роблять усе можливе, щоб покращити цю ситуацію. Я наважуюся сподіватися, що в Харкові так і відбувається».

«Я дуже жалкую про те, - наголосила у листі М.Демонже, - що наш дорогий актор Ален Делон говорить, не знаючи реальної ситуації, і робить це, заздалегідь глибоко не вивчивши суть питання. Прийміть, шановний пане губернаторе, запевнення у моїх дружніх до Вас почуттях».

У прес-службі зазначили, що 10 травня у Харкові в ході церемонії відкриття IV Міжнародного фестивалю «Харьковская сирень» його почесний гість А.Делон «висловив персональну вдячність губернатору та меру за організацію, теплий прийом і чудове свято. Також він залишив автограф, у якому побажав Харкову процвітання і щастя».

Як повідомлялося, знамениті французькі актори Бріжит Бардо та Ален Делон зажадали від влади Харкова припинити винищення бродячих собак, що проводиться напередодні чемпіонату Європи з футболу.

«Наполегливо просимо вас негайно припинити цю мерзенну бійню, щоб Україна зберегла образ цивілізованої і гуманної держави, - йдеться в їхньому спільному листі, адресованому меру Харкова Г.Кернесу. - Зараз вона втрачає його, і це - ваша вина і ваша відповідальність».