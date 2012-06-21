Інфраструктура і досвід, які придбав Харків за час Євро-2012, будуть корисними - Добкін

Харків. 21 червня. УНІАН. Інфраструктура і досвід, які придбав Харків за час Євро-2012, будуть приносити користь довгі роки.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав, виступаючи на сесії Харківської обласної ради, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Губернатор привітав присутніх в залі та всіх харків`ян з успіхом і з великим футбольним святом Євро-2012.

«Підсумки того, що відбувається в нашому місті і нашій країні, ми будемо підбивати ще довго. Незважаючи ні на що, на сьогоднішній момент можна говорити, що вся інфраструктура, яку набуло наше місто і наша країна, той досвід, який отримали наші медики, працівники правоохоронних органів, бізнесмени та прості харків`яни, будуть приносити нам користь довгі роки», - сказав М.Добкін.

Промовляючи перед депутатами, губернатор зазначив: «Ми впоралися всі разом з дуже складним, амбітним завданням на найвищому рівні, так, як від нас ніхто не очікував. Це не просто дає нам право пишатися собою, ми можемо відчувати себе впевненими у вирішенні ще більш складних завдань, з якими, без сумніву, впораємося, і наведемо порядок у власному домі».

На знімках: новий 5-зірковий готель Kharkiv Palace, пасажиський вокзал харківського аеропорту та стадіон «Металіст» (внизу), споруджені до Євро-2012 у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА