Добкін хоче, аби Євро-2012 було відображене яскравою фотовиставкою в історії Харківщини

Харків. 3 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін виступив з ініціативою створити постійно діюча виставку харківських фотохудожників «Євро- 2012 у Харкові».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

губернатор вважає, що червень 2012 року на Харківщині був насичений такими подіями, які неодмінно мають бути відображені яскравою сторінкою в історії краю.

«Червень 2012 року для нашого регіону є особливим. І той ракурс подій, змагань, бурхливих почуттів, який впродовж місяця «ловили» очі об’єктивів фотохудожників, є також особливим. Це миті, які вже є сторінками історії, миті, до яких подумки ми будемо повертатися знову і знову. Бо свято футболу - це свято, до якого причетні абсолютно всі мешканці нашого регіону», - сказав М.Добін.

Керівник області звернутися до місцевих фотохудожників з проханням надати одну роботу, яка, на їхній погляд, ілюструє події Євро-2012 в Харкові.

«Абсолютно всі фотографії знайдуть гідне місце серед спогадів про європейське свято футболу: ми створимо постійно діючу фотовиставку, видамо фотоальбом. Євро-2012 у Харкові - це наша спільна історія, яку ми писали разом, і яка має залишитися нашим спільним надбанням», - звернувся до харківських фотохудожників М.Добкін.

Як відомо, фінальна частина чемпіонату Європи з футболу 2012 року проходила в Польщі та Україні з 8 червня до 1 липня. У Харкові пройшли три матчі групового етапу Євро-2012: 9 червня грали Нідерланди - Данія, 13 червня Нідерланди - Німеччина, 17 червня Нідерланди - Португалія. В рамках підготовки до континентальної першості у Харкові було реконструйовано міжнародний аеропорт, стадіон «Металіст», споруджено кілька 5-зіркових готелів та інших важливих об’єктів інфраструктури міста. Матчі Євро-2012 у Харкові відвідали понад 110 тисяч футбольних уболівальників. За даними організаторів, на підготовку Харківської області до Євро-2012 було використано понад 13 млрд грн.