Харків’яни можуть спокійно їздити в Бєлгород

Харків. 11 липня. УНІАН. Приміське залізничне сполучення між Харківською і Бєлгородською областями буде збережене.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Генеральне консульство Російської Федерації в Харкові.

За інформацією Генконсульства, в рамках договору про транскордонне співробітництво та з метою збереження контактів між мешканцями прикордонних територій єврорегіону «Слобожанщина» приміське залізничне сполучення між Харківською і Бєлгородською областями буде збережене.

Зокрема, в замовлення Бєлгородської області на організацію транспортного обслуговування населення поїздами приміської категорії у 2012-2014 роках включено додатково чотири маршрути Бєлгород - Наумівка - Харків (поїзди Статутного територіально-галузевого об`єднання «Південна залізниця»). Відповідну додаткову угоду до договору транспортного обслуговування між урядом області та ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» підписано 27 червня 2012 року.

У свою чергу Південна залізниця звернулася з відповідними листами про продовження договорів про співробітництво у ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье». Зараз триває робота над узгодженням технічних нюансів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією прес-служби Південної залізниці, з ініціативи російської сторони з 1 серпня 2012 року припиняється приміське залізничне сполучення між Харківською та Бєлгородською областями.