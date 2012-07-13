Добкін: я не знаю, в якій країні можна взяти кредит під 3% на 15 років

Харків. 13 липня. УНІАН. Взяти участь у державній Програмі здешевлення іпотечних кредитів для будівництва доступного житла мають право всі, хто сьогодні потребує поліпшення житлових умов.

Про це сказав сьогодні під час брифінгу за результатами огляду житлового комплексу «Пори року» на вулиці Дача, 55 голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

За словами губернатора, умови отримання житла в рамках Програми дуже привабливі.

«Сьогодні умови, які пропонуються в Україні, напевно, найпрогресивніші в Європі. Я не знаю, в якій ще країні з 10% початковим внеском можна взяти кредит на 15 років під 3% для придбання житла в іпотеку, - сказав губернатор.

«Якщо порахувати, - зазначив він, - скільки ж становитиме щомісячний платіж, то ми побачимо, що він нічим не відрізняється від плати, яку молода сім`я вносить за наймане житло. Але, віддаючи гроші за орендовану квартиру, людина отримує тільки умови для проживання і більше нічого, а виплачуючи кредит, вона за ті самі гроші отримує власну квартиру».

М.Добкін звернув увагу на те, що Програма вирішує одразу дві взаємопов`язані проблеми: дозволяє вирішити житлове питання, яке за багато десятиліть стало актуальним для більшості українських сімей, і стимулює розвиток будівельної галузі, яка без підтримки держави самостійно не зможе набрати колишні обсяги.

Фото прес-служби ХОДА