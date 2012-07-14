Харків. 14 липня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» підписав контракт з 25-річним бразильським нападником Вілліаном Гомесом де Секейра.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу, контракт з гравцем «Корінтіанса» підписано терміном на 5 років, його умови не розголошуються.

Вілліан уже приміряв футбольну майку «жовто-синіх» і дав перше інтерв`ю на українській землі, повідомили у прес-службі. Виступати форвард буде під номером 86.

На запитання, чи знав він до переходу в харківський клуб про український футбол в цілому і про «Металісті» зокрема, Вілліан відповів: «Я знав, що останнім часом в Україні футбол зростає. Також знав, що «Металіст» останнім часом дуже сильно додав, команда постійно грає в Лізі Європи, є лідером українського чемпіонату. Сподіваюся, що до тих титулів, які я виграв у «Корінтіансі», я додам завойовані вже з «Металістом». У Бразилії я виграв Кубок Лібертадорес, тут теж хочу вигравати трофеї. Хочу стати частиною сім`ї під назвою «Металіст».

Вілліан висловив задоволення, що в його новому клубі перебуває значна кількість латиноамериканців, і це сприятиме адаптації.

«Звичайно, добре, що є бразильці та аргентинці. Це дуже допоможе в адаптації. Раніше я грав лише проти Марлоса, також бачив, як грають Тайсон, Клейтон і Фініньо. З Фініньо я сьогодні вже познайомився. Всі хлопці дуже добре відгукуються про клуб. Гадаю, що в мене все буде добре, і я зможу стати частиною цього колективу. Сподіваюся, ми станемо чемпіонами», - сказав Вілліан.

Новий гравець висловив бажання швидше познайомитися з командою і подивитися перший матч, який сьогодні відбудеться в Харкові з «Іллічівцем». «Металіст» зараз пише історію, і я хочу бути її частиною», - сказав бразильський нападник.

Вілліан Гомес де Секейра (Gomes de Sequeira) народився 19 листопада 1986 р. (Трес Фронтейрас Бразилія). Виступав за клуби «Гуарані», «Атлетико Паранаенсе», «Вілла Нова», «Фігейренсе», «Корінтіанс». Зріст - 1,71 см, вага - 73 кг. Титули: чемпіон Бразилії 2011 р., володар Копа Лібертадорес 2012 р.

Фото прес-служби ФК «Металіст»