Програма доступного житла не несе ризиків - Добкін

Харків. 16 липня. УНІАН. Участь у Програмі здешевлення іпотечних кредитів для будівництва доступного житла не пов`язана з ризиком.

Про це повідомив на брифінгу за результатами огляду житлового комплексу «Пори року» на вулиці Дача, 55 голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, банки і будівельні компанії, які беруть участь у Програмі здешевлення іпотечних кредитів для будівництва доступного житла, були ретельно відібрані.

«Держава підійшла дуже серйозно і скрупульозно, підбираючи і будівельні компанії, і банки. Будівельна компанія обов`язково повинна бути акредитована для участі в цій Програмі, банки, які взяли участь, мають бути віднесені до установ з високим ступенем надійності. На сьогоднішній момент я не бачу ні найменшого ризику, який може порушити реалізацію цієї програми в Харківській області. Всі компанії прийшли в область надовго і всерйоз, і для них питання іміджу і престижу виконати всі взяті на себе зобов`язання», - сказав М.Добкін.

Губернатор наголосив, що всі будівельні об`єкти знаходяться на контролі органів державної влади, і це дає право стверджувати, що ризику для бажаючих купити квартиру немає, повідомляє сайт облдержадміністрації.