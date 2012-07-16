У 2012 році на ремонт доріг Харківщини держава виділяє 114,5 млн. грн. - Дулуб

Харків. 16 липня. УНІАН. Цього року на ремонт, реконструкцію та утримання доріг комунальної власності Харківської області передбачена субвенція з державного бюджету України в розмірі 114,5 млн. грн.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Валентина Дулуба.



У тому числі обласний бюджет отримає 17,691 млн. грн., районні бюджети області та міста обласного значення - 30,380 млн. грн., м. Харків - 66,441 млн. грн. Станом на 12 липня загальний обсяг виконаних робіт по субвенції становить понад 28 млн. грн.

«Освоєння субвенції дасть можливість відремонтувати вулиці та дороги в населених пунктах області загальною площею понад 200 тис. кв. м, що дозволить значно підвищити техніко-експлуатаційні характеристики доріг, а також безпеку руху транспорту і пішоходів», - сказав В Дулуб.

За його даними, на сьогодні виконання ремонту доріг без урахування м. Харкова становить: капітальний ремонт покриття доріг - 16 тис. кв. м (18% плану), поточний ремонт покриття доріг - 35 тис. кв. м (30%). Районними філіями ДП «Харківський облавтодор» підготовлено 289 із 328 одиниць машин і механізмів, або 88%. Заготовлено 18,3 тис.м3 піску та 1,5 тис. т солі.