Обласна митниця збільшила відрахування платежів

Харків. 16 липня. УНІАН. Харківська обласна митниця в січні-червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила відрахування до Державного бюджету митних платежів на 33% (на 592,9 млн грн) - до 2,38 млрд грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі обласної митниці, індикативні показники виконані на 100,5%.

Загальний товарообіг по Харківській обласній митниці у січні - червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 17,2% - до 2,2 млрд дол.

На наповнення Державного бюджету вилинуло збільшення на 83,3% обсягу товарів, оподаткованих митом за ставками від 10% до 20%. Завдяки цьому додатково до Державного бюджету перераховано 77,6 млн грн.

У І півріччі на Харківській митниці порушено 23 кримінальні справи за контрабанду товарів. Також порушено 545 справ про порушення митних правил на загальну суму 40,4 млн грн, накладено штрафів на суму 1,2 млн грн (митницею – на суму 123 тис грн, судом – на суму 1,1 млн грн), конфісковано товарів на суму 19,2 млн грн.