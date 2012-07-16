В Старому Салтові потонув трирічний хлопчик з Росії

Харків. 16 липня. УНІАН. На Харківщині потонув трирічний хлопчик з Росії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, нещасний випадок стався 14 липня близько 15.25 на Печенізькому водосховищі поблизу селища Старий Салтів Вовчанського району.

На пляжі біля бази відпочинку імені Соїча під час купання потонув хлопчик, 2008 року народження. Він прибув на відпочинок разом з батьками з міста Світлоград Ставропольського краю Російської Федерації.

За даними прес-служби, протягом минулого тижня на водоймах Харківщини виявлено 16 тіл загиблих, з початку купального сезону потонуло 40 осіб.