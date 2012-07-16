На Харківщині у вихідні сталося 39 пожеж, одна людина загинула

Харків. 16 липня. УНІАН. В Харківській області через настання сухої та спекотної погоди протягом вихідних, 14-15 липня, сталося 39 пожеж, одна людина загинула. дві постраждали.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, трагічний випадок стався у селищі Мурафа Краснокутського району.

В ході гасіння вогню, який із трави загрожував перекинутися на ліс, МНСники знайшли на узліссі чоловіка, 1986 року народження, котрий намагаючись загасити пожежу, отримав опіки верхніх дихальних шляхів та отруївся чадним газом. Його негайно було евакуйовано в небезпечне місце та передано бригаді швидкої медичної допомоги. Вночі чоловік помер у районній лікарні.

У ході гасіння пожеж, які сталися у Харкові та Змієві, постраждали два чоловіки. З опіками верхніх та нижніх кінцівок одного з них було госпіталізовано до опікового центру у Харкові, іншого - в районну лікарню.

Більшість цих пожеж виникло з причини занесення відкритого джерела вогню.

Крім загоряння сухої трави, очерету та сміття, на Харківщині у вихідні сталося кілька лісових пожеж. Дві великі пожежі, зокрема, - у Нововодолазькому районі. В Рокитянському лісництві площа пожежі становила 4 га, у Старовіровському лісництві горіла хвойна підстилка на площі 6,8 га. Причини пожеж в обох випадках з’ясовуються.