Захиснику Тимошенко хлюпнули зеленкою в обличчя

Харків. 16 липня. УНІАН. Біля лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко проходить курс лікування, її адвоката Сергія Власенка облили зеленкою.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався на території лікарні.

У С.Власенка повністю облито зеленкою обличчя і футболку.

Захисник підкреслив, що бачив людину, яка його облила.

За його словами, це зробила молода темноволоса висока дівчина років 23-25.

У цей час прихильники Ю.Тимошенко, які чергують біля лікарні, допомагають йому відмити обличчя.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня поблизу цієї ж лікарні невідомий кинув у бік автомобіля С.Власенка півлітрову пляшку з-під соку, наповнену зеленою рідиною, схожу на зеленку.

Тоді пляшка не долетіла до автомобіля та С.Власенка, який стояв неподалік. Бризки від розлитої зеленки потрапили тільки на одного з журналістів, який у цей час перебував неподалік.