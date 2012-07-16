У Харківській області намолотили перший мільйон зерна

Харків. 16 липня. УНІАН. У Харківській області намолотили 1 млн. 77 тисяч 624 тонн зерна.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, станом на 9.00 16 липня в цілому обмолочено 69% ранніх зернових та зернобобових культур.

Середня врожайність - 26 центнерів з гектара. Зокрема зібрана озима пшениця з 84% площ, намолочено 809 тисяч 153 тонни зерна при середній врожайності 27,6 центнерів з гектара.

Вітаючи аграріїв, голова Харківською облдержадміністрації Михайло Добкін висловив припущення, що цього року можна чекати не менший, ніж 2011 року урожай.

«Несприятливі погодні умови не перешкодили нам отримати непоганий результат. Ви успішно подолали мільйонний рубіж. Гадаю, що цього року аграрії Харківщини доб`ються не менших результатів валового збору зернових, ніж у минулому», - сказав М.Добкін.