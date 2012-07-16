Власенко: в лікарні блок Тимошенко заварюють ґратами (фото)

15:11, 16 липня 2012
Харьків
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Захисник повідомив на брифінгу

Харків. 16 липня. УНІАН. У лікарні «Укрзалізниці» в Харкові на 9-му поверсі, де знаходиться палата екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, почали наварювати додаткові грати.

ЦКЛ Укрзалізниці Юлія Тимошенко грати 16.07.12 фото сайту БЮТ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед лікарнею заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

Він продемонстрував журналістам на телефоні фотографії, зроблені на 9-му поверсі.

На думку С.Власенка, додаткові грати свідчать про продовження підготовки спецоперації з виписки Ю.Тимошенко та повернення її до Качанівської виправної колонії.

«Я хочу зазначити, що влада дійсно і реально боїться розгляду справи Ю.Тимошенко в Європейському суді з прав людини. Розуміючи, що, можливо, вони не встигнуть перевести Ю.Тимошенко до Качанівської колонії перед початком розгляду справи про «усні вказівки 1996 року», я маю на увазі справу, яка розглядається в Харкові, вони сьогодні почали наварювати додаткові грати на 9-му поверсі, де перебуває Ю.Тимошенко, тобто вони блокують будь-які можливі дії, які можуть перешкоджати незаконному вивезенню Ю.Тимошенко на суд 23 липня», - сказав С.Власенко.

За словами захисника, решітки наварюються на 9-му поверсі з боку сходової клітини перед дверима, які відділяють блок, де лікується Ю.Тимошенко, від входів.

«Це робиться для того, щоб блокувати прибуття народних депутатів, як це було 10 липня», - наголосив С.Власенко.

На його думку, влада намагається винести вирок Ю.Тимошенко у справі щодо ЄЕСУ до початку розгляду скарги екс-прем’єра у Європейському суді з прав людини.

Фото byut.com.ua

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