Власенко: в лікарні блок Тимошенко заварюють ґратами (фото)

Харків. 16 липня. УНІАН. У лікарні «Укрзалізниці» в Харкові на 9-му поверсі, де знаходиться палата екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, почали наварювати додаткові грати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед лікарнею заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

Він продемонстрував журналістам на телефоні фотографії, зроблені на 9-му поверсі.

На думку С.Власенка, додаткові грати свідчать про продовження підготовки спецоперації з виписки Ю.Тимошенко та повернення її до Качанівської виправної колонії.

«Я хочу зазначити, що влада дійсно і реально боїться розгляду справи Ю.Тимошенко в Європейському суді з прав людини. Розуміючи, що, можливо, вони не встигнуть перевести Ю.Тимошенко до Качанівської колонії перед початком розгляду справи про «усні вказівки 1996 року», я маю на увазі справу, яка розглядається в Харкові, вони сьогодні почали наварювати додаткові грати на 9-му поверсі, де перебуває Ю.Тимошенко, тобто вони блокують будь-які можливі дії, які можуть перешкоджати незаконному вивезенню Ю.Тимошенко на суд 23 липня», - сказав С.Власенко.

За словами захисника, решітки наварюються на 9-му поверсі з боку сходової клітини перед дверима, які відділяють блок, де лікується Ю.Тимошенко, від входів.

«Це робиться для того, щоб блокувати прибуття народних депутатів, як це було 10 липня», - наголосив С.Власенко.

На його думку, влада намагається винести вирок Ю.Тимошенко у справі щодо ЄЕСУ до початку розгляду скарги екс-прем’єра у Європейському суді з прав людини.

Фото byut.com.ua