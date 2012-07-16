Власенко заявляє, що йому хотіли випалити очі (фото)

Харків. 16 липня. УНІАН. Захисник Тимошенко Сергій Власенко звернеться до міліції з офіційною заявою з приводу того, що його облили зеленкою на території ЦКЛ «Укрзалізниця» у Харкові.





Захисник Тимошенко Сергій Власенко звернеться до міліції з офіційною заявою з приводу того, що його облили зеленкою на території ЦКЛ «Укрзалізниця» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу перед лікарнею після інциденту.

«Я оформлю заяву відповідно до вимог чинного законодавства. Я бачив, хто це зробив. Це жінка років 22-25, невисокого зросту, темне волосся, молода», - сказав він.

С.Власенко зазначив, що звернеться до міліції завтра.

Він наголосив, що на будівлі лікарні встановлені камери відеоспостереження, які повинні були зафіксувати факт нападу.

С.Власенко підкреслив, що завтра має намір зробити запит із вимогою надати копію записів із камер спостереження. При цьому захисник припустив, що такі записи йому під різними приводами не нададуть.

«Я завтра зроблю запит до головного лікаря ЦКЛ №5 Афанасьєва про видачу мені копії записів. Я переконаний, що записів не буде, або вони напишуть, що ми не записуємо, а лише дивимось тощо», - наголосив С.Власенко.

Захисник підкреслив, що нападниця цілеспрямовано намагалася вилити зеленку саме в очі.

«На щастя, я був в окулярах. Якби не окуляри, то це була б велика проблема для очей. Спеціально і свідомо людина лила зеленку в очі. Вона перепитала ім’я і цілеспрямовано плеснула в обличчя. В неї не було мети пошкодити мені одяг. У неї була мета цією зеленкою випалити мені очі. Але мене врятувало те, що я ношу окуляри», - сказав С.Власенко.

Він підкреслив, що пов’язує цей факт зі своєю роботою захисником Ю.Тимошенко.

«Я пов’язую це із двома речами: по-перше з тим, що відбувається в Україні взагалі, що в Україні збудована бандитська держава. А по-друге, це, беззаперечно, пов’язано із моєю роботою, і з тим, що я є захисником Ю.Тимошенко. Моя робота їм як кістка в горлі», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, біля лікарні «Укрзалізниці» в Харкові невідома облила зеленкою С.Власенка.

У нього повністю було облито зеленкою обличчя і футболка.

Раніше, 13 липня, поблизу цієї ж лікарні невідомий кинув у бік автомобіля С.Власенка півлітрову пляшку з-під соку, наповнену зеленою рідиною, схожою на зеленку.

Тоді пляшка не долетіла до автомобіля та С.Власенка, який стояв неподалік. Бризки від розлитої зеленки потрапили тільки на одного з журналістів, який у цей час перебував неподалік.

Фото mediaport.ua