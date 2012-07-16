Доступне житло мають отримати працівники економічно активних підприємств - Моченков

Харків. 16 липня. УНІАН. До 1 серпня на всіх економічно активних підприємствах Харківщини будуть проведені наради зі співробітниками щодо роботи Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Як повідомив сьогодні заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков в ході зустрічі з колективом ДП «Електроважмаш», з метою роз`яснення умов участі в Програми, подібна робота серед співробітників харківських промислових підприємств буде продовжуватися і надалі.

«У нас практично щодня триває така робота, відбуваються наради з людьми. За дорученням голови обласної адміністрації Михайла Добкіна ми до 1 серпня проведемо наради на основних економічно активних підприємствах згідно із затвердженим списком. Мовиться про такі промислові гіганти, як «Турбоатом», «Філіп Морріс». Учора ми проводили таку нараду на пивзаводі «Рогань». Ми проведемо всю необхідну роботу, аби в результаті із 1200 квартир, які доступні для придбання за програмою, хоча б 400 квартир забрала саме ця категорія людей - робітники, які добре заробляють», - сказав А.Моченков.