Висновок фахівців про «мовний» законопроект зніме напругу в суспільстві - Добкін
Губернатор прокоментував ситуацію
Харків. 20 липня. УНІАН. Скандал навколо законопроекту «Про основи державної мовної політики» штучно роздувається окремими політичними силами, які використовують мовне питання для піару напередодні виборів.
Про це заявив під час традиційної зустрічі з журналістами «Чай з губернатором» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.
За його словами, рішення Президента України Віктора Януковича направити законопроект на розгляд провідним фахівцям покликане заспокоїти хвилювання в суспільстві і повністю відповідає європейським стандартам роботи в такій ситуації.
«Я впевнений, що якщо говорити про мовне законі, то 90% протестуючих його не читало, тому що якби вони його прочитали, у них би відпала половина дурних претензій, які вони намагаються з цього закону пред`явити», - сказав М.Добкін.
«Я розумію, що сьогодні не можна не погодитися з тим, що закон викликав бурхливу реакцію в суспільстві, і пропозиція Президента направити законопроект на розгляд провідним фахівцям спрямована насамперед на те, щоб зняти напруження пристрастей. Я вважаю, це найлогічнішим кроком, який повністю вкладається в європейські стандарти, коли складний документ для суспільства обговорюють люди, які мають бездоганну професійну кваліфікацію як всередині країни, так і за кордоном. Тому залучення вітчизняних та іноземних фахівців для того, щоб дати свої висновки за законом, це найкращий крок для того, щоб вибити грунт з-під ніг у всіх провокаторів і скандалістів, які на цьому заробляють собі бали», - передає слова М.Добкіна сайт облдержадміністрації.