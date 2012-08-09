На Юлію Тимошенко завели справу за «побиття» тюремника

Харків. 9 серпня. УНІАН. Крім кримінальних справ щодо автомобілів «швидкої», використання кіотських грошей на екс-прем`єра України Юлію Тимошенко завели ще одну справу.

Про це в інтерв’ю газеті «Сегодня» заявив перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін.

«Крім них, є справа за фактом нанесення Юлією Тимошенко тілесних ушкоджень співробітнику слідчого ізолятора, що знаходиться при виконанні службових обов`язків. Є й інші справи. Вони теж розслідуються. І можу вас запевнити, що жодна справа у нас не залишиться. Кожну буде закінчено у встановлений законом термін і направлено до суду», - сказав Кузьмін.