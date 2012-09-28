Капітана Металіста викликали до збірної Аргентини

Харків. 28 вересня. УНІАН. Півзахисник харківського «Металіста» Хосе Ернесто Соса отримав виклик до збірної Аргентини для участі у відбіркових матчах до наступного Чемпіонату світу з футболу.

Як повідомляє офіційний сайт ФК «Металіст», 12 жовтня «альбіселесте» зіграють вдома з Уругваєм. 16 жовтня на виїзді Аргентина з Чилі.

Крім Хосе виклик на цей матч отримали наступні футболісти:

Ромеро (Сампдорія), Андухар (Катанья), Кампаньяро (Наполі), Фернандес (Наполі), Сабалета (Ман Сіті), Гарай (Бенфіка), Рохо (Спортинг), Маскерано (Барселона), Ді Марія (Реал), Перес (Бенфіка ), Гаго (Валенсія), Гіньясу (Інтернасьонал), Мессі (Барселона), Ігуаїн (Реал), Агуеро (Ман Сіті), Лавессі (ПСЖ), Баркосових (Палмейрас).

Нагадаємо, що капітан «Металіста» дебютував у складі основної національної збірної Аргентини в 2007 році у матчі проти команди Мексики, а в останній час є постійним гравцем основи зоряної збірної.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА