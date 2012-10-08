На Харківщині засуджено шахрая, який ошукав банкіра на 2 млн грн

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова 25-річного харків’янина засуджено до 6 з половиною років позбавлення волі за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, громадянина визнано винним у тому, що в грудні 2010 року шляхом обману, під приводом проведення обміну валюти, він заволодів грошима працівника банку в сумі 2 млн 50 тис грн. Останньому, в свою чергу, ці кошти передали двоє громадян, які в такий спосіб працювали з банкіром уже не вперше.



У суді засуджений вину визнав частково, пояснивши, що того дня під приводом проведення обміну валюти отримав кошти від працівника банку, пообіцявши повернути 260 тис дол. Але, оскільки у нього були борги, обіцянка залишилася невиконаною. Засуджений, за його словами, нібито вирішив відкрити власний бізнес у Києві, аби заробити гроші та згодом повернути їх потерпілому. Але в столиці шахрай був затриманий правоохоронцями.