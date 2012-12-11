На Харківщині зросла кількість охочих брати іпотечні кредити для будівництва житла

Харків. 11 грудня. УНІАН. У програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла готові брати участь 559 мешканців Харківщини.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови облдержадміністрації Валентина Дулуба.

За його даними, станом на 11 грудня участь в Програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла беруть 9 будівельних компаній, кредити видають 7 банків. Відібрані для участі в програмі 27 житлових будинків, у яких громадяни можуть придбати 2430 квартир.

В.Дулуб повідомив, що на сьогодні укладено 72 договори на часткову компенсацію відсотків і видано кредитів на 14,537 млн грн. Із запланованих коштів у сумі 60 млн 183,4 тис грн для надання часткової компенсації профінансовано 15 млн грн. Бажання брати участь у Програмі виявило 559 осіб.