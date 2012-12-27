Ахметов подякував Ярославському за «Металіст» і внесок в український футбол

Харків. 27 грудня. УНІАН. Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов оприлюднив заяву у зв’язку з тим, що Олександр Ярославський склав повноваження президента харківського «Металіста», і висловив слова гибокої вдячності колезі за його внесок в український футбол.

«Із Олександром Ярославським мене пов`язує багаторічна дружба. Свого часу я порекомендував йому звернути увагу на футбол, а конкретно на ФК «Металіст». Я глибоко вдячний йому за те, що він прийняв харківську команду, коли та перебувала в Першій лізі, і вивів «Металіст» на високий європейський рівень. Те, що Ярославський зробив для ФК «Металіст» і в цілому для українського футболу, заслуговує на дуже добрі слова», - йдеться в заяві Р.Ахметова, оприлюдненій на офіційому сайті ФК «Шахтар».

«Про те, що Олександр Владиленович вирішив передати клуб іншому інвестору, - зазначив Р.Ахметов, - я дізнався ввечері напередодні офіційної заяви про це. Ярославський зателефонував мені і сказав, що він так вирішив. У мене не було ані можливості, ані часу його переконати, і, якщо чесно, ця новина мене шокувала. Я одразу подумав, як це відіб`ється на ФК «Металіст» і взагалі на всьому українському футболі. Адже «Металіст» зарекомендував себе командою, яка демонструє гарний, яскравий атакуючий футбол, командою, з якою грати важко і перемогу над якою особливо цінуєш».

«Позавчора я почув заяву нового власника харківського клубу – заяву дуже амбітну й дуже цікаву. І хочу сказати, що ми завжди вболіватимемо за «Металіст», коли він виступає на європейській арені, ми завжди вболіватимемо за «Металіст», коли він грає проти київського «Динамо»... Ми можемо лише вітати високу конкуренцію в чемпіонаті України. Але для нас перемога – тільки золото, а срібло – поразка. «Шахтар» зробить усе, щоб якість нашої гри дозволяла завжди тримати золоті медалі чемпіонату країни в наших руках», - заявив Р.Ахметов.

Як повідомлявУНІАН, 24 грудня Олександр Ярославський оприлюднив заяву, у якій повідомив про те, що складає із себе повноваження президента ФК «Металіст», і назвав нового інвестора харківського клубу - групі компаній «Газ Україна», головним бенефіціаром якої є бізнесмен Сергій Курченко.