Тюремники заявляють, що депутати-жінки самі не прибули на побачення з Тимошенко

Харків. 15 січня. УНІАН. Короткотермінове побачення прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з народними депутатами-жінками, яке було заплановано на сьогодні, не відбулося, тому перенесено на інший день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії повідомив начальник закладу Ігор Колпащиков.

«На сьогодні розпорядок дня був такий: 8.30 - медичні процедури, о 12.00 - відвідування захисником Тимошенко Євгенією, на 16.00 планувалося проведення короткотермінового побачення. Пізніше, ось зараз, стало відомо, що на короткострокове побачення вказані громадяни - Кужель, Слюс, Денисова - не прибули. В усній формі було сказано, що побачення буде перенесене орієнтовно на завтра, можливо, післязавтра», - сказав І.Колпащиков.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко не вичерпала право на короткострокове побачення у цьому місяці, і воно відбудеться, навіть якщо із екс-прем’єром захочуть зустрітися інші громадяни.

«Навіть, якщо це напише не Кужель, а хтось інший, побачення буде надано. Три людини протягом чотирьох годин будуть мати можливість у присутності представника адміністрації провести короткотермінове побачення», - сказав начальник колонії.

Як повідомляв УНІАН, ДПтС України сьогодні зранку поінформувала, що, згідно із заявою засудженої Ю.Тимошенко, в рамках чинного законодавства сьогодні, 15 січня, їй надано право короткотермінового побачення з народними депутатами України (жінками), проведення якого заплановане після завершення реабілітаційних процедур засудженої, які сьогодні вона знову розпочала приймати.

Ввечері прес-служба відомства розповсюдила повідомлення, що народні депутати-жінки не прибули на побачення з екс-прем’єром.

Також прес-служба ДПтС України оприлюднила скановану копію заяви Ю.Тимошенко, в якій вона просить надати короткотермінове побачення з народними депутатами-жінками саме сьогодні, 15 січня 2012 року. У заяві сказано, що до екс-прем’єра мають прибути Олександра Кужель, Людмила Денисова й Тетяна Слюз.