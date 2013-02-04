У Чугуєві внаслідок пожежі загинуло двоє людей

Харків. 4 лютого. УНІАН. У Чугуєві внаслідок пожежі, що виникла через коротке замикання саморобного електрообігрівача, загинуло двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, пожежа у приватному будинку по вулиці Гвардійській сталася сьогодні близько 2.15.

Будинок був розділений на 4 господарів. Загорання виникло в одній з квартир, де знаходилася господарка 1969 року народження та її співмешканець 1957 р.н.

Внаслідок виникнення короткого замкнення у саморобному електричному обігрівачі, який стояв під ліжком, загорівся матрац, і люди задихнулись чадним газом уві сні.

На момент прибуття рятувальників господарці та її чоловіку допомогти вже не було можливості. Вогонь не встиг перекинутися на інші речі та конструкції будинку. О 02.23 пожежу було ліквідовано.