Завод ім. Малишева поставить Пакистану партію МТВ для танка Al Khalid на суму $50 млн

Харків. 18 лютого. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» поставить Пакистану 110 силових установок (моторно-трансмісійних відділень - МТВ) для танка «Al Khalid».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної компанії «Укрспецекспорт», про це поінформував виконуючий обов`язки заступника генерального директора Компанії Вадим Кожевников у ході Міжнародної виставки озброєнь IDEX-2013, що проходить в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

За його словами, контракт вартістю понад 50 млн дол., який щойно підписано компанією «Укрспецекспорт» з представниками Пакистану на виготовлення і постачання Ісламабаду 110 МТВ, розрахований на 4 роки і виконуватиметься на потужностях Держпідприємства «Завод ім. Малишева» (Харків).

В.Кожевников відзначив, що силові установки харківського виробництва традиційно використовуються в країнах, де виготовляють сучасні бойові танки. Зараз системні постачання здійснюються з України до Пакистану і Китаю. До Пакистану раніше вже відправлено понад 300 одиниць МТВ для танка «Аль Халід».

В.Кожевников висловив надію на укладання нових угод, оскільки, за його словами, «Укрспецекспорт» проводить переговори з низкою країн Близького Сходу. Він переконаний, що українські виробники танкових двигунів здатні отримати вагому нішу на міжнародному ринку, враховуючи високі науково-виробничі потужності країни, які недоступні для багатьох конкурентів. Свідченням цьому є розробка українського танкового двигуна нового покоління 6ТД-3, яка представлена на об`єднаному стенді ДК «Укроборонпром» в рамках IDEX-2013. Його потужність на 300 кінських сил перевищує попередній і становить 1500 к.с.

В.Кожевников вважає, що Україна здатна на рівних конкурувати з провідними світовими виробниками танкових двигунів, зокрема з Німеччини. «Ми є прямим конкурентом німецьких виробників двигунів, адже наші зразки не поступаються їм за технічними характеристиками, але відчутно дешевші. Наше завдання - використовувати свої переваги і посідати гідне місце на міжнародному ринку », - зазначив В.Кожевников.

На знімку: новітній танк «Оплот», представлений на виставці IDEX-2013 в Абу-Дабі, виробництва харківського заводу ім.Малишева, на якому встановлений двигун 6ТД-2 розробки КБ ім. Морозова.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА