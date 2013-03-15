Харьковский аэропорт открыл прямое авиасообщение с Баку

Харьков. 15 марта. УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» открыл прямое авиасообщение между столицами Слобожанщины (Украина) и Азербайджана.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония открытия инаугурационного рейса Харьков-Баку в аэропорту «Харьков» состоялась сегодня, 15 марта.

Регулярные рейсы на маршруте Харьков - Баку - Харьков с 15 марта 2013 года начала выполнять авиакомпания ЮТэйр Украина.

Вылет из Международного аэропорта «Харьков» - еженедельно по пятницам в 22.00, из аэропорта им. Гейдара Алиева, Баку – по субботам в 03.30 (в обоих случаях указано местное время). Перелеты по маршруту Харьков-Баку-Харьков выполняются на современных реактивных самолетах Bombardier CRJ-200 (Сanadair Regional Jet) пассажироемкостью 50 человек.

Как отметил представитель авиакомпании ЮТэйр Украина, Владимир Катерный, сегодня первые пассажиры полетят на новейшем самолете ATR-72-500 выпуска 2012 года.

Цена билета в обе стороны, включая все сборы, – от $407, в одну сторону – от $200. В стоимость также включены еда и напитки во время перелета.

Комментируя событие, коммерческий директор Международного аэропорта «Харьков» (компания-оператор ООО «Нью Системс АМ» Александра Ярославского) Павел Прусак отметил в интервью УНИАН важность открытия прямого авиасообщения с кавказской страной.

«Практика показала, что один рейс из Киева не удовлетворяет потребности пассажиров, улетающих на Кавказ. Харьков имеет самую большую азербайджанскую диаспору в Украине, и открытие прямого сообщения с Баку будет способствовать оживлению связей, в том числе и в бизнесе, поскольку для коммерсантов-харьковчан азербайджанского происхождения очень важны партнерские экономические связи со своими соотечественниками в Азербайджане. Кроме того, это и выгодное для всех расширение географии полетов, которое мы осуществляем с авиакомпанией ЮТэйр Украина – одним их наших стратегических партнеров по развитию маршрутной сети из Харькова в другие города страны. В частности, мы планируем в этом году при поддержке ЮТэйр Украина прямые рейсы в Симферополь и Санкт-Петербург. Эта компания демонстрирует высокие международные стандарты обслуживания, и мы не сомневаемся, что это вскоре оценят и пассажиры на маршруте Харьков - Баку», - сказал П.Прусак.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из ключевых объектов столицы Слобожанщины, реконструированный в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Старт масштабному проекту был дан 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, в 2005-2012 гг. Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.Ярославского в проект составляет $107,2 млн (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из Государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, – $191,3 млн.

Авиакомпания «ЮТэйр Украина» - динамично развивающаяся украинская авиакомпания, основанная в 2009 году. Флот авиакомпании состоит из современных и комфортных судов типа АТР-72-500, АТР-42, Boeing 737-400, CRJ-200. Аэропортами базирования являются МА «Киев» (Жуляны) и МА «Луганск». Маршрутная сеть полетов включает в себя внутренние рейсы из Киева в Донецк, Львов, Одессу, Луганск, Харьков, международные рейсы в Москву, Тбилиси, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а так же чартерные полеты в Анталию, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В 2012 году «ЮТэйр-Украина» перевезла 420 тыс. пассажиров, что более чем на 90 % превысило аналогичный показатель за 2011 год. Входит в Группу компаний «ЮТэйр».