До складу збірної України з регбі включено 7 гравців харківського «Олімпа»

Харків. 29 березня. УНІАН. Наставник збірної України з регбі Олег Залізний визначився зі складом команди на завтрашню гру з поляками.

Як повідомили УНІАН у Федерації регбі України, в Гдині не зіграють нападаючі Віталій Орлов, Євген Чайка і Віталій Волячнук. Також зустріч із Польщею пропустить півзахисник Ігор Снісаренко, якому, як і В.Орлову не відкрили візу.

Остаточна заявка збірної України на матч із Польщею виглядає так: нападаючі: Красильник Вячеслав («ВВА-Підмосков`я», Моніне), Полянський Олександр, Вертилецький Едуард, Крамаренко Віталій, Нікітін Сергій (всі «КРЕДО-1963», Одеса), Цапенко Олександр, Кірсанов Микола, Ломакін Олександр (всі «Олімп», Харків), Радчук Руслан («Стріла-Агро», Казань), Грабовський Владислав («Арка», Польща), Мокрецов Дмитро («Сокіл», Львів) і Новокрещенов Олексій; півзахисники: Янчій Сергій («Булава», Таганрог), Церковний Сергій («Олімп», Харків), Делієргієв Микола («КРЕДО-1963», Одеса); захисники: Марченко Тарас, Масюков Денис, Масюков Павло (всі «КРЕДО-1963», Одеса), Косарев Олег, Кравченко Максим, Пономаренко Вячеслав (всі «Олімп», Харків), Краснодемський Віталій («Стріла-Агро», Казань), Шуляк Мирослав («Оболонь-Університет», Хмельницький).

Нагадаємо, що гра 4-го туру Кубку європейських націй між Польщею та Україною відбудеться завтра, 30 березня.

Як повідомляв УНІАН, регбі став олімпійським видом спорту за підсумками Конгресу МОК у 2011 році. Вперше цей вид спорту буде представлений на Іграх у Ріо-де-Жанейро в 2016 році.