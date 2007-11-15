У Харкові створять «Діабетичну стопу»

Харків. 15 листопада. УНІАН. У Харкові буде створено відділення «Діабетична стопа».

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією заступника Харківського міського голови – директора Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУМИ, відділення «Діабетична стопа», яке відповідатиме найсучаснішим вимогам, планується створити на базі міської клінічної лікарні №2 (пр. Московський, 197).

І.ШУРМА відзначив, що в 2008 р. міський бюджет виділяє 1,5 млн. грн. на облаштування цього відділення. За його словами, досі в Україні не існувало нічого подібного.

За інформацією головного ендокринолога Харкова Людмили ВЕДЯЄВОЇ, стаціонарне відділення, яке розрахована на 20 ліжок, буде знаходиться на першому поверсі клінічної лікарні №2, оскільки людям з таким діагнозом важко пересуватися. «На виділені містом кошти плануємо відремонтувати приміщення, обладнати санвузол. Палати будуть розраховані на дві людини. Всі умови у відділенні відповідатимуть тяжкості стану хворих», - зазначила Л.ВЕДЯЄВА.

Довідка. «Діабетична стопа» - ускладнення цукрового діабету: порушення кровопостачання стопи, внаслідок чого відбувається затвердіння шкіри і нігтів. Якщо своєчасно не розпочати лікування за допомогою спеціального обладнання, може розвинутися гангрена.