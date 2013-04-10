Польська компанія знайшла газ на сході України

Харків. 10 квітня. УНІАН. Польська компанія Kulczyk Oil Ventures (KOV) знайшла достатні запаси газу для його комерційного видобутку на своїй найглибшій свердловині в Україні «Макіївська 16», буріння якої компанія почала в серпні минулого року.

Про це KOV повідомила у звіті на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, результати тестів на свердловині, які почалися в березні цього року, показали дебет більш як 120 тис. кубометрів газу на добу.

KOV має намір підключити свердловину до комерційного видобутку у другому кварталі цього року.

Як повідомляв УНІАН, Kulczyk Oil Ventures, яка працює в Україні через компанію «Куб-газ», що належить їй, завершила буріння свердловини ЦМакіївська-16» завглибшки 4,3 км у грудні минулого року.

У 2012 році компанія збільшила видобуток в Україні в 1,5 рази - до 451 тис. кубометрів на добу (з розрахунку 70% частки в «Куб-газі»).