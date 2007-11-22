А/ТВК, «Фора» і «Фаворит» відмовляються від реклами в День пам’яті жертв Голодомору

Харків. 22 листопада. УНІАН. Керівники трьох харківських телеканалів підтримали ініціативу Першого Національного телеканалу щодо відмови від реклами у День пам’яті жертв Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-центру «Майдан Свободи» голова спостережної ради телеканалу АТВК Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ.

За його словами, ініціативу Першого Національного також підтримав генеральний директор телеканалу «Фора» Віктор ПОСТОЛЬНИЙ та гендиректор ТРК «Фаворит» Олександр МІЩЕНКО.

«24 листопада наші телеканали не будуть транслювати реклами і розважальних передач», - сказав В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що 24 листопада з 15.30 до 19.00 на телеканалах АТВК і «Фора» у прямому ефірі проходитиме телемарафон «Розгойдані дзвони», присвячений Дню пам’яті жертв Голодомору. Передбачається, що одним із учасників телемарафону стане голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, який презентує щойно створений сайт, присвячений Голодомору на Харківщині.

За словами В.ТРЕТЕЦЬКОГО, разом зі своїми колегами він звернувся до керівників інших харківських телеканалів з пропозицією підтримати ініціативу Першого Національного й відмовитися від трансляції реклами 24 листопада.