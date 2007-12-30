Третина українців у 2008 р. не чекають чудес

Харків. 30 грудня. УНІАН. 36,4% українців переконані, що у 2008 році економічна ситуація в Україні погіршиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведені компанією “ФОМ-Україна”, які представив сьогодні в Києві генеральний директор компанії Олександр БУХАЛОВ.

При цьому, згідно з даними опитування, 28,4% респондентів вважають, що ситуація залишиться без змін, 20% впевнені в тому, що покращиться, а 15,3% - важко відповісти.

Дослідження проводилося 14-23 грудня методом інтерв’ю за місцем проживання респондента. В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів із 160 населених пунктів України. Похибка становить 2,2%.