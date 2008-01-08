Міліція розкрила вбивство 16-річної дівчини

Харків. 8 січня. УНІАН. Працівники міліції розкрили вбивство 16-рячної дівчини - учениці одного з харківських ліцеїв.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, тіло дівчини з ознаками насильницької смерті було знайдене наприкінці грудня у підсобному закинутому приміщенні загальноосвітньої школи в Комінтернівському районі.

На місці злочину правоохоронці вилучили речові докази. За висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок черепно-мозкової травми. Слідство встановило, що дівчина постійно спілкувалася з молодим хлопцем. Свідки розповіли, що спочатку стосунки пари були дружніми і навіть близькими, але останнім часом вони часто сварилися, іноді доходило до бійки. Хлопець забирав всю невеличку ліцейську стипендію дівчини. Внаслідок постійних свар дівчина почала висловлювати бажання розірвати стосунки. У вечір скоєння злочину молодик заходив до гуртожитку у пошуку потерпілої.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку було встановлено та затримано 28-річного мешканця Харківської області, з яким підтримувала стосунки потерпіла. У чоловіка були вилучені його носильні речі зі слідами крові потерпілої. Підозрюваного затримано у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Кримінальна справа знаходиться в провадженні слідчого управління обласної міліції.