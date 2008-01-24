Добкін і Ляшко зійдуться на дуелі

Харків. 24 січня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло Добкін 24 січня візьме участь у програмі "Дуель" на телеканалі "ТРК "Україна". Опонентом мера Харкова в програмі виступить народний депутат від БЮТ Олег Ляшко. Початок ефіру о 22.00.

Про це 24 січня повідомила прес-служба Харківської міськради.

Як повідомлялося, комітет з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності ВР рекомендував до розгляду парламенту проект постанови про створення "Тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції і законів України харківським міським головою Михайлом Добкіним і секретарем Харківської міськради Геннадієм Кернесом в системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних і фінансових відносин при виконанні ними своїх посадових обов`язків". Головою комісії запропоновано призначити Олега Ляшка (Блок Юлії Тимошенко), його заступником – Василя Грицака (Партія регіонів), членами комісії - Миколу Катеринчука, Руслана Князевича (обидва – НУ-НС), Олександра Ткаченка (КПУ), Олега Зарубінського (Блок Литвина), Олександра Фельдмана (БЮТ), Володимира Малишева і Артема Пшонку (обидва - ПР).