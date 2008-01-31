Бакуменка звільнено з посади голови Харківської РДА

Харків. 31 січня. УНІАН. Володимира БАКУМЕНКА звільнено з посади голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області. Про це повідомляє офіційний сайт Президента України. Відповідний Указ Віктор ЮЩЕНКО підписав 31 січня 2008 року. В.БАКУМЕНКО обіймав посаду голови Харківської РДА з початку 2005 р. після перемоги на президентських виборах в Україні В.ЮЩЕНКА.

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