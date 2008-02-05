Австрійців запросили взяти участь у створенні індустріального парку «Рогань»

Харків. 5 лютого. УНІАН. Харківська облдержадміністрація запропонувала двом австрійським компаніям GLD Invest Group та ADUK GmbH взяти участь у створенні індустріального парку «Рогань».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, пропозицію було зроблено в Харкові під час зустрічі заступника губернатора Ярослава ЮЩЕНКА з керівниками цих компаній.

У ході переговорів Я.ЮЩЕНКО розповів австрійським бізнесменам про промисловий, науковий і освітній потенціал Харківської області та її активний розвиток останніми роками.

Члени австрійської делегації, у свою чергу, проінформували українську сторону про можливості своїх компаній і конкретні результати діяльності в Україні за два з половиною роки, підкресливши, що зацікавлені в інвестуванні й будівництві об`єктів (переважно логістичних, офісних і готельних комплексів) на території Харківської області. «Бізнес в Україні йде набагато швидше, ніж в старій Європі, і ми готові брати на себе певні ризики», - сказав директор фірми GLD Invest Group Леопольд САНДЛЕР.

Я.ЮЩЕНКО повідомив австрійських бізнесменів про проект створення індустріального парку «Рогань» і запропонував взяти участь в його реалізації. У зв`язку з цим начальник ГУ зовнішньоекономічних зв`язків та євроінтеграції облдержадміністрації Віктор КОВАЛЕНКО підкреслив, що Харківська область - одна з п`яти областей країни, які, за рішенням Кабінету міністрів України, користуватимуться підтримкою уряду і керівництва країни при створенні індустріальних парків.

У зустрічі взяли участь також начальник ГУ економіки Анатолій ДУЛЕНКО, начальник управління будівництва і архітектури Юрій ШКОДОВСЬКИЙ, директор КП «Індустріальний парк «Рогань» Олександр ДУБКА та інші.