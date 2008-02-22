На Харківщині спорудять 2 меморіали до дня пам`яті жертв Голодоморів

Харків. 22 лютого. УНІАН. До дня пам`яті жертв Голодоморів в Україні на Харківщині спорудять два меморіальні комплекси.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, два проекти меморіалів були представлені начальником управління містобудування та архітектури Юрієм ШКОДОВСЬКИМ під час засідання Оргкомітету з підготовки і проведення заходів до 75-х роковин Голодомору 1932-33 рр. в Україні під керівництвом голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Один з монументів буде встановлено недалеко від окружної дороги в Дергачівському районі. Пам`ятник являє собою скульптурну групу - українська сім`я, що стоїть на роздоріжжі. Неподалік пам`ятника, навпроти постатей батька й матері, будуть розташовані гранітні плити з вибитими на них секретними указами тодішнього керівництва країни: один - що забороняє українцям виїжджати до Російської Федерації, інший - про заборону покидати свої села аж до застосування сил заградзагонів НКВС.

Монумент стоятиме на узвишші, в районі розв`язки автомобільних доріг. Передбачається, що його висота становитиме 7 метрів, тому, на думку Ю.ШКОДОВСЬКОГО, він буде помітний з усіх боків.

Другий пам`ятник стоятиме в Молодіжному парку Харкова на місці Пам`ятного хреста жертвам голодоморів і репресій, встановлений на початку 1900-х років представниками демократичних сил. Сам хрест зносити не будуть. За словами начальника управління містобудування і архітектури, творчою групою було ухвалено рішення доповнити його скульптурними елементами. Зокрема, пропонується обрамити його вінком з колосів, а біля підніжжя хреста розташувати скульптури, що втілюють собою убиту горем та зневірену українську родину.

По обох проектам члени Оргкомітету висловили ряд зауважень. Голова облдержадміністрації дав доручення своєму заступнику Ярославу ЮЩЕНКУ створити ініціативну групу, яка спільно з архітекторами та скульпторами внесе свої пропозиції. Вже за два тижні повинен бути наданий остаточний варіант меморіальних комплексів.