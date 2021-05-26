Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на виконання капітального ремонту вулиці Хрещатик у Печерському та Шевченківському районах міста, очікувана вартість робіт складає 740 млн 951,2 тис. грн.
Відповідна інформація розміщена на Prozorro.
Тендер був оголошений 24 травня. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій - 24 червня, аукціон має відбутись 30 липня.
Згідно з умовами тендеру, всі роботи з оновлення вулиці Хрещатик повинні завершити до кінця 2023 року.
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У Києві проведуть капітальний ремонт вулиці Хрещатик
- 17 липня 2020 року Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у 2021 році планується капітально відремонтувати Майдан Незалежності та вулицю Хрещатик.
- 14 січня 2021 року заступник голови КМДА Олександр Густєлєв не виключив, що анонсований на цей рік початок робіт з капітального ремонту вулиці Хрещатик можуть відкласти.
- За його словами, оновлення головної вулиці матиме комплексний характер. Будуть капітально відремонтовані інженерні мережі, зокрема, колектор дощової каналізації та комунікаційний колектор, замінено дорожнє покриття. У рамках робіт з благоустрою території передбачено ремонт мережі зовнішнього освітлення, озеленення, влаштування системи зрошування.
- Також на Хрещатику з’являться додаткові наземні пішохідні переходи - на перетині з вулицею Прорізною і на перетині з вулицею Михайлівською, та мережі відеоспостереження.
- Він зазначив, що проектна документація капітального ремонту вулиці на сьогодні перебуває в процесі розробки.
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