Якщо ви планували приготувати ідеальний холодець, відкопавши в старому блокноті бабусин рецепт, але щось пішло не так - ми розповімо вам, як реанімувати холодець і як згустити холодець без желатину.

Кожна господиня хотіла б похвалитися тим, що освоїла приготування такої складної страви, як холодець і їй підкорився бабусин рецепт.

Однак, давайте будемо чесні - просто застиглий бульйон, який ви загустили величезною кількістю желатину, зробивши його гумовим і справжній холодець – це далеко не одне і те саме.

Чому не застигає холодець:

Неправильно підібране м'ясо

М'якоть - не найкращий варіант м'яса для ідеального холодцю. У м'якоті немає речовин, які загущують рідину, тому, якщо не хочете нервово вигадувати, що робити, якщо холодець не застиг, відразу подбайте про кістки.

Забагато води

Вода має лише трохи покривати м'ясо. Якщо ви у вас п'ятилітрова каструля в якій лише кілограм м'яса, навіть після п'яти годин варіння вам доведеться думати, що робити, якщо в холодці багато води і як згустити холодець без желатину.

Сильний вогонь

Холодець не має кипіти. Каструля ставиться на найменший вогонь, на який здатна ваша плита і м'ясо в бульйоні нудиться, а не кипить. В цьому випадку бульйон не буде википати й навіть після 4-5 годин варіння рідини в холодці буде практично стільки ж, скільки ви налили на початку приготування.

Долив води

Доливати воду в холодець категорично не можна, оскільки за фактом ви будете розбавляти бульйон, зменшуючи концентрацію речовин, які загущують рідину. Якщо вам здається, що рідини мало, зменшуйте вогонь до мінімуму і думайте, як врятувати холодець не збільшуючи об'єм рідини.

Мало часу для застигання

Холодець - страва, яка не любить поспіх. Цю страву потрібно варити не менше 5-6 годин, а потім, щоб правильно приготований холодець застиг, йому знадобиться простояти в холодному місці ще не менше 8 годин. Найкраще поставити блюдо страву в холодильник на всю ніч. Якщо ви приготували ідеальний - він застигне.

Мало желатину

Якщо у вас мало желатину або його зовсім немає, і ви не знаєте, як згустити холодець без желатину – використовуйте для варіння тільки м'ясо на кістці, бажано з великою кількістю хрящів. Якщо холодець не застиг скільки додати желатину вам доведеться вирішувати на око, в залежності від концентрації бульйону.

Якщо навіть після ночі в холодильнику бульйон швидше нагадує суп, ніж ідеальний холодець, пошуки в мережі поради, як згустити холодець без желатину – це вже не ваша історія. Якщо не знаєте, як врятувати холодець, доведіть його до кипіння і додайте желатин дотримуючись інструкції на упаковці. Безумовно, желатин позначиться на смакових якостях холодцю, але страва застигне.

Недоварений холодець

Багато господинь сумніваються, чи можна холодець доварити наступного дня. Так, можна. Якщо у вас немає часу довго чергувати біля плити, краще приберіть каструлю з бульйоном в холодильник і доварити його, коли буде час. Не варто розливати в форми не готовий бульйон, оскільки простіше його доварити наступного дня, ніж думати, як врятувати холодець, який не застигає.

Як переварити заморожений холодець

Якщо ви приготували занадто багато холодцю, який просто нікому швидко з'їсти – заморозьте його. Ви збільшите термін придатності продукту, не зіпсувавши його смакові якості. Щоправда, далеко не всі господині знають, як переварити заморожений холодець і бояться експериментувати, не розуміючи, що буде якщо розігріти холодець.

Нічого поганого не буде. Холодець можна заморожувати, але зберігати його потрібно тільки в щільно закритому посуді, щоб бульйон не набув стороннього запаху.

А ось як переварити заморожений холодець – це вже окремий момент. Заморожений холодець має відтанути при кімнатній температурі, після чого його потрібно довести до кипіння, але не дати йому закипіти. Якщо заморожений холодець закипить - він потемнішає. Додатково додавати желатин в холодець, який ви заморожували не потрібно. Довівши холодець до кипіння розлийте його по формах і приберіть в холодильник на 7-8 годин. На смак ви ніколи не відрізните холодець, який заморожувався від свіжозвареного.

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