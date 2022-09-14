УНІАН розбирався, як не можна називати хлопчика, щоб він не уславився невірним чоловіком.

Багато матусь намагаються заздалегідь підібрати ім'я своєму майбутньому синові. Це завдання не з легких, адже імен так багато й вибрати гарне ім'я для хлопчика дуже складно.

До того ж, кожне чоловіче ім'я має своє значення, яке накладає свій відбиток на характер чоловіка і його життя в цілому.

УНІАН розбирався, як не можна називати хлопчика, щоб він не уславився невірним чоловіком.

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Василь. Дуже поширене ім'я. Чоловіки з таким ім'ям добрі, товариські і з ними дуже легко знайти спільну мову. Василь знає, як правильно залицятися до дівчат, щоб їм було приємно. Водночас це може зіграти злий жарт, адже чоловік з таким ім'ям занадто сильно любить увагу жінок.

Денис. Чоловік з таким ім'ям знатний ловелас й знаходиться в постійному пошуку спокус. Налагодити контакт з ним дуже легко, але побудувати з ним постійні та міцні стосунки вкрай складно.

Роман. Ці чоловіки люблять красуватися перед жінками й пускати пил в очі. Швидкоплинна зустріч однозначно пройде чудово, але на серйозні відносини краще не розраховувати.

Степан. Ці чоловіки веселі та мають прекрасне почуття гумору. Їх чарівність підкорить будь-яку жінку, але крім бурхливої ночі краще нічого не очікувати.

Валентин. Він наповнений любовної енергетикою, адже не дарма День всіх закоханих ще носить назву День святого Валентина. Ці чоловіки завжди готові оточити чергову красуню насолодою, але на серйозні стосунки вони не здатні.

Микола. Скромний, але про їх любовні пригоди можна легенди складати. Правда, вони не люблять про це розповідати. Цих ловеласів не зупинить навіть дружина та діти, але про те, щоб кинути сім'ю, не може навіть йти мови.

Данило. Навіть сімейні чоловіки з цим ім'ям беруть від життя все. Вони не упустять можливість пофліртувати з красивою дівчиною або затягнути її в ліжко.

Гнат. Ці "вогняні" чоловіки завжди шукають пригод та обожнюють знайомитися з дівчатами. Їх не зупинить навіть відмова. У цьому випадку вони докладуть максимум зусиль, щоб завоювати дівчину.

Давид. Цим чоловікам можна не старатися. Вони завжди оточені жіночою увагою, тому їх швидкоплинним романам немає числа.

Андрій. Харизма дозволяє їм знайомитися з дівчатами, але на серйозні стосунки розраховувати не варто. Справа в тому, що Андрії не люблять зобов'язання, їм досить інтрижок.

Раніше УНІАН писав про те, які п'ять чоловічих імен мають негативне значення і роблять своїх володарів жорстокими.

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