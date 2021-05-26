Таке незвичайне "небесне шоу" трапляється раз на 6-12 років.

У середу, 26 травня, жителі Тихоокеанського регіону спостерігали рідкісне явище – повне місячне затемнення, яке раз на 6-12 років збігається із супермісяцем.

Краще за все явище було видно на Гаваях, у Новій Зеландії та в Австралії. Крім того, спостерігати незвичайне «небесне шоу» частково змогли жителі Заходу Північної Америки, півдня Південної Америки та Східної Азії.

Українці явище не побачили.

Фаза затемнення, коли Земля проходила по прямій рівно між Місяцем та Сонцем, почалася о 14:25 за київським часом та тривала приблизно 14,5 хвилини.

Супермісяць: у чому особливість явища

Читайте такожПовня 26 травня: у чому її особливість та що сьогодні не можна робитиСупермісяць – явище, що відбувається при збігу повного місяця або молодика з моментом найбільшого зближення Місяця та Землі.

Завдяки цьому явищу можна спостерігати більший розмір місячного диска, ніж зазвичай.

Відстань між Землею та Місяцем варіюється від 357 тисяч кілометрів до 406 тисяч кілометрів.

При супермісяці супутник Землі виглядає на 14% більше в діаметрі та на 30% яскравіше.

Протилежне явище називається мікромісяць. На відміну від першого, цей термін застосовується не так широко.

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Автор: Катерина Шварц