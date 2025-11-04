Ніколаєву стало погано в себе вдома, його госпіталізували й згодом він помер у віці 76 років.

В вівторок, 4 листопада, в Росії помер відомий телеведучий Юрій Ніколаєв. Йому було 76 років. Цю новину повідомив в своєму Telegram-каналі російський артист балету Микола Цискарідзе.

Цискарідзе виставив кілька світлин з Ніколаєвим та згадав, як він був присутнім на програмі з нагоди ювілею телеведучого.

"Юрій Ніколаєв пішов на небеса...Зовсім недавно ми в ефірі "Сегодня вечером" разом відзначали професійний ювілей Людини, яка запалила так багато зірок...І ось щойно надійшла звістка, що його не стало...Як гірко! Давайте разом згадаємо...Світла пам'ять", - написав Цискарідзе під двома знімками з Ніколаєвим.

Юрій Ніколаєв був ведучим популярної в радянські часи програми "Ранкова зірка". Також він вів такі шоу, як "Ранкова пошта", "Надбання республіки" і "Танці на льоду".

В росЗМІ причину смерті телеведучого не повідомляють. Відомо, що йому стало зле вдома й його госпіталізували. Також, згідно з інформацією, в 2007 році у Ніколаєва було діагностовано рак кишківника, а в листопаді 2024 року він потрапив до лікарні з запаленням легень.

Юрій Ніколаєв народився в Кишиневі, був двічі одруженим, але дітей не мав.

Що казав Ніколаєв про війну в Україні?

Телеведучий в 2022 році після повномасштабного російського вторгнення в Україну скаржився, що через введенні санкції проти Росії він не може більше їздити до Європи, зокрема, до Іспанії та Італії. Водночас, Ніколаєв зазначив, що й в Росії є гарні місця для відпочинку.

"Не те щоб дуже. Але ні, так ні... Улюблені західні країни — Іспанія та Італія. Якщо ми говоримо про Росію, то це Підмосков'я, Сочі. У нашій країні дуже багато красивих місць, які можна відкрити для себе", - заявляв телеведучий.

При цьому, він додав, що впевнений в тому, що Росія з усім впорається, попри санкції.

"Наплювати на санкції. Нам треба співати, танцювати, давати концерти. Тим паче у нас велика країна... Не можу виїхати за кордон, так зараз ніхто не може цього зробити...", - казав він.

Також Ніколаєв критикував російських артистів, які залишили країну через вторгнення в Україну.

"Хто поїхав, значить, він проти нас, значить, йому або їй зворотної дороги в Росію вже немає, повинні бути закриті всі концертні майданчики тут. Там — працюйте, а зворотної дороги бути не може йому або їй. Я патріот", - висловлював думку артист.

Також отримуючи в 2015 році орден Пошани з рук Путіна Ніколаєв поздоровляв тодішнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу з днем народження й додав, що він є "гідною людиною".

