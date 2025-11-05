Шанувальник WoW під ніком Ibelin помер від м'язової дистрофії 2014 року.

Студії Vendome Pictures і Pathe готують біографічний фільм про норвезького геймера Матса Ibelin Стіна, чия історія підкорила спільноту World of Warcraft.

Матс страждав на м'язову дистрофію і пішов із життя 2014 року у віці 25 років. Незважаючи на хворобу, він вів блог Musings of Life, де ділився своїми роздумами і досвідом життя з важким діагнозом. Саме цей блог ліг в основу майбутнього фільму.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, режисером став Мортен Тільдум, автор "Гри в імітацію" з Бенедиктом Камбербетчем. Сценарій напишуть Іларія Бернардіні, відома за "Цитадель: Діана" і Хуссейн Аміні - сценарист "Драйву" з Раяном Гослінгом.

До акторського складу вже увійшли Чарлі Пламмер ("Довга хода"), який, вочевидь, зіграє самого Матса, а також Стівен Грем, Тоні Коллетт, Ізабела Мерсед, Мейсі Стелла і Ентоні Гопкінс.

Раніше ми розповідали, що колишній розробник World of Warcraft дуже хотів би зробити MMORPG у всесвіті DnD. Нещодавно Джон Хайт став президентом Wizards of the Coast, компанії правовласника Dungeons and Dragons.

Крім того, не так давно помер арт-директор World of Warcraft і Overwatch Білл Петрас. Розробник пропрацював у Blizzard понад 20 років.

